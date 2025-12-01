Noël en fête à la médiathèque Saint-Just-Malmont
Noël en fête à la médiathèque Saint-Just-Malmont lundi 1 décembre 2025.
Noël en fête à la médiathèque
Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-12-01
fin : 2025-01-03
2025-12-01
Un décor et une sélection d’ouvrages sur la féérie de Noël. Venez découvrir cet univers préparé avec soin par Angélique et Corinne.
Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11
English :
A décor and a selection of Christmas-themed books. Come and discover this universe carefully prepared by Angélique and Corinne.
German :
Ein Dekor und eine Auswahl an Büchern über die märchenhafte Weihnachtszeit. Entdecken Sie diese Welt, die von Angélique und Corinne sorgfältig vorbereitet wurde.
Italiano :
Un arredamento e una selezione di libri a tema natalizio. Venite a scoprire questo mondo preparato con cura da Angélique e Corinne.
Espanol :
Una decoración y una selección de libros de temática navideña. Ven a descubrir este mundo cuidadosamente preparado por Angélique y Corinne.
