Noël en fête à la médiathèque

Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-12-01

fin : 2025-01-03

2025-12-01

Un décor et une sélection d’ouvrages sur la féérie de Noël. Venez découvrir cet univers préparé avec soin par Angélique et Corinne.

Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11

English :

A décor and a selection of Christmas-themed books. Come and discover this universe carefully prepared by Angélique and Corinne.

German :

Ein Dekor und eine Auswahl an Büchern über die märchenhafte Weihnachtszeit. Entdecken Sie diese Welt, die von Angélique und Corinne sorgfältig vorbereitet wurde.

Italiano :

Un arredamento e una selezione di libri a tema natalizio. Venite a scoprire questo mondo preparato con cura da Angélique e Corinne.

Espanol :

Una decoración y una selección de libros de temática navideña. Ven a descubrir este mundo cuidadosamente preparado por Angélique y Corinne.

L’événement Noël en fête à la médiathèque Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Loire Semène