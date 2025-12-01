Noël en Fête Bourges
Noël en Fête Bourges samedi 13 décembre 2025.
Noël en Fête
Distillerie de Germigny Bourges Cher
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Plongez dans la magie de Noël au cœur du Centre Équestre du Val d’Auron !
Le Centre Équestre du Val d’Auron vous invite à une après-midi festive placée sous le signe de Noël.
Au programme balades à poney, rencontre avec le Père Noël, spectacle équestre féerique, animations pour les enfants et douceurs gourmandes à partager en famille.
Entre chevaux, lutins et décor féerique, vivez un moment chaleureux et enchanteur pour célébrer l’esprit des fêtes à Bourges. .
Distillerie de Germigny Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 64 99 42
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas at the heart of the Centre Equestre du Val d?Auron!
