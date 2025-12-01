Noël en Fête Bourges

Noël en Fête

Plongez dans la magie de Noël au cœur du Centre Équestre du Val d’Auron !

Le Centre Équestre du Val d’Auron vous invite à une après-midi festive placée sous le signe de Noël.

Au programme balades à poney, rencontre avec le Père Noël, spectacle équestre féerique, animations pour les enfants et douceurs gourmandes à partager en famille.

Entre chevaux, lutins et décor féerique, vivez un moment chaleureux et enchanteur pour célébrer l’esprit des fêtes à Bourges. .

Distillerie de Germigny Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 64 99 42

Immerse yourself in the magic of Christmas at the heart of the Centre Equestre du Val d?Auron!

