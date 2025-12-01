Noël en fête Loctudy
Noël en fête Loctudy dimanche 21 décembre 2025.
Noël en fête
Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Plus de 20 exposants seront présents créateurs, artisans d’art, gourmandises locales et
associations caritatives.
• Des idées cadeaux uniques bijoux, décoration, produits de beauté, créations artisanales…
parfait pour les achats de dernière minute ou les trouvailles inattendues.
• Des spécialités locales à déguster crèmes et sirops de châtaigne, jus de pommes artisanaux,
douceurs régionales…
• Un bar et une petite restauration seront proposés sur place, avec notamment vin chaud,
chocolat chaud et kouign.
Stands caritatifs Secours Populaire, Dames Picots et Force T (au profit du Téléthon).
• Remise d’un chèque de donation à la SNSM, en fin d’après-midi, après l’arrivée du Père
Noël.
Animations pour les plus petits
• Attractions gratuites manège, déambulation d’un clown-magicien …
• Et moment phare l’arrivée magique du Père Noël à 17h30, à bord de la vedette SNSM
Margodig.
La journée se terminera par un feu d’artifice féerique pour enchanter petits et grands. .
Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 98 10 53
English : Noël en fête
