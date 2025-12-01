Noël en fête Loctudy

Noël en fête

Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Plus de 20 exposants seront présents créateurs, artisans d’art, gourmandises locales et

associations caritatives.

• Des idées cadeaux uniques bijoux, décoration, produits de beauté, créations artisanales…

parfait pour les achats de dernière minute ou les trouvailles inattendues.

• Des spécialités locales à déguster crèmes et sirops de châtaigne, jus de pommes artisanaux,

douceurs régionales…

• Un bar et une petite restauration seront proposés sur place, avec notamment vin chaud,

chocolat chaud et kouign.

Stands caritatifs Secours Populaire, Dames Picots et Force T (au profit du Téléthon).

• Remise d’un chèque de donation à la SNSM, en fin d’après-midi, après l’arrivée du Père

Noël.

Animations pour les plus petits

• Attractions gratuites manège, déambulation d’un clown-magicien …

• Et moment phare l’arrivée magique du Père Noël à 17h30, à bord de la vedette SNSM

Margodig.

La journée se terminera par un feu d’artifice féerique pour enchanter petits et grands. .

29750 Finistère Bretagne

