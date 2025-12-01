NOËL EN FÊTE Chateau de Beaulieu Saint-Michel-le-Cloucq
NOËL EN FÊTE Chateau de Beaulieu Saint-Michel-le-Cloucq dimanche 21 décembre 2025.
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-21
Animation musicale humoristique tête à flaques à 15h et 16h30
Boissons chaudes et crêpes
Balade en calèche dans le parc
Entrée gratuite
Organisé par le Cloucq Michelais .
Chateau de Beaulieu Beaulieu Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire lecloucqmichelais@yahoo.com
English :
Humorous musical entertainment: tête à flaques at 3 and 4:30 p.m
