NOËL EN FÊTE Chateau de Beaulieu Saint-Michel-le-Cloucq

Noël en fête

Chateau de Beaulieu Beaulieu Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Animation musicale humoristique tête à flaques à 15h et 16h30

Boissons chaudes et crêpes

Balade en calèche dans le parc

Entrée gratuite

Organisé par le Cloucq Michelais .

lecloucqmichelais@yahoo.com

English :

Humorous musical entertainment: tête à flaques at 3 and 4:30 p.m

