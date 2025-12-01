Noël en Fête spécial kids Salle polyvalente Lucien Tublet Angliers

Noël en Fête spécial kids

Salle polyvalente Lucien Tublet Place Saint Pierre Angliers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Toute la journée, un marché de Noël festif prendra place à Angliers avec des animations gratuites et payantes pour toute la famille.

Retrouvez également la traditionnelle balade du Père Noël à Moto

Food trucks et buvette sur place pour se régaler.

.

Salle polyvalente Lucien Tublet Place Saint Pierre Angliers 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 42 92 36 emelinemototeam17@gmail.com

English :

All day long, a festive Christmas market will take place in Angliers, with free and paying entertainment for all the family.

You’ll also find the traditional Santa Claus Motorcycle Ride

Food trucks and refreshment stands on site.

German :

Den ganzen Tag über findet in Angliers ein festlicher Weihnachtsmarkt mit kostenlosen und kostenpflichtigen Unterhaltungsangeboten für die ganze Familie statt.

Finden Sie auch die traditionelle Fahrt des Weihnachtsmanns auf dem Motorrad

Foodtrucks und Erfrischungsstände vor Ort sorgen für das leibliche Wohl.

Italiano :

Per tutto il giorno, ad Angliers si terrà un festoso mercatino di Natale, con intrattenimento gratuito e a pagamento per tutta la famiglia.

Ci sarà anche il tradizionale giro in moto di Babbo Natale

Camioncini e punti di ristoro sul posto.

Espanol :

Durante todo el día se celebrará en Angliers un mercado navideño festivo, con espectáculos gratuitos y de pago para toda la familia.

También habrá el tradicional paseo en moto de Papá Noel

Camiones de comida y puestos de refrescos in situ.

