[Noël en Grand Sancerrois] Création décoration de noël Savigny-en-Sancerre
Savigny-en-Sancerre Cher
Début : 2025-12-10 15:00:00
2025-12-10
La Médiathèque de Savigny-en-Sancerre organise un atelier de fabrication de décorations de Noël.
Cet atelier est ouvert à tous les enfants souhaitant partager un moment créatif et festif autour des préparatifs de Noël.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 décembre .
Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 49 43 biblisavigny@orange.fr
English :
The Médiathèque de Savigny-en-Sancerre is organizing a workshop to make Christmas decorations.
German :
Die Mediathek in Savigny-en-Sancerre organisiert einen Workshop zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Savigny-en-Sancerre organizza un laboratorio per realizzare decorazioni natalizie.
Espanol :
La biblioteca multimedia de Savigny-en-Sancerre organiza un taller para elaborar adornos navideños.
