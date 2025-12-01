[Noël en Grand Sancerrois] Création décoration de noël Savigny-en-Sancerre

[Noël en Grand Sancerrois] Création décoration de noël

La Médiathèque de Savigny-en-Sancerre organise un atelier de fabrication de décorations de Noël.

Cet atelier est ouvert à tous les enfants souhaitant partager un moment créatif et festif autour des préparatifs de Noël.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 décembre .

Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 49 43 biblisavigny@orange.fr

English :

The Médiathèque de Savigny-en-Sancerre is organizing a workshop to make Christmas decorations.

German :

Die Mediathek in Savigny-en-Sancerre organisiert einen Workshop zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Savigny-en-Sancerre organizza un laboratorio per realizzare decorazioni natalizie.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Savigny-en-Sancerre organiza un taller para elaborar adornos navideños.

