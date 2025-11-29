[Noël en Grand Sancerrois] La Miellerie de Noël ouvre ses portes

Les Grands Augerons, 26 rue de la Chapelotte Le Noyer Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Rendez vous chez Béopolis !

Rendez vous chez Béopolis pour (vous) faire plaisir avec toute la production artisanale de 2025 la collection de miels locaux de terroir, bonbons, bières, pains, d’épices, bougies etc…et le retour du fameux Baume à Bisous!

Prenez quelques minutes dans votre parcours des Marchés de Noël, venez déguster un morceau de crottin de Chavignol, trinquer, discuter…et repartez avec le sourire. .

Les Grands Augerons, 26 rue de la Chapelotte Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 18

English :

See you at Béopolis!

German :

Treffen Sie sich bei Beopolis!

Italiano :

Ci vediamo a Béopolis!

Espanol :

¡Nos vemos en Béopolis!

L’événement [Noël en Grand Sancerrois] La Miellerie de Noël ouvre ses portes Le Noyer a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois