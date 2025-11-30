[Noël en Grand Sancerrois] Les Chavans chantent Noël

Saint-Satur Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez découvrir la magie des Noëls populaires du centre de la France avec Les Chavans.

Un moment chaleureux et authentique pour célébrer les fêtes en musique !

Un concert de chants de Noël vous est proposé par le groupe bourbonnais la Chavannée.

Chaque année, les Chavans chantent La fleur des Noëls , sélection de cantiques

populaires du centre de la France. Le chœur de 45 personnes en costume traditionnel est accompagné par l’harmonium, la vielle, les flûtes et les cornemuses. La Fleur des Noëls évoque ces recueils de chants vendus par les colporteurs durant plusieurs siècles. Une tradition des chansons de quête pendant l’Avent est attestée en Bourbonnais jusqu’au XIXe siècle. 10 .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 02 49 89

English :

Come and discover the magic of Central French Christmas with Les Chavans.

A warm and authentic way to celebrate the holidays with music!

