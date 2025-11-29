[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël à Menetou-Râtel

Menetou-Râtel Cher

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Événement exceptionnel, ambiance magique garantie !

Cette année, en raison des travaux dans le centre-bourg, le traditionnel Marché de Noël de Sens-Beaujeu, organisé par l’association ANIM’FESTIV, revêt un caractère tout particulier

Il se tiendra exceptionnellement dans la chaleureuse salle des fêtes de Menetou-Râtel !

Comme chaque année, Sens-Beaujeu Patrimoine sera présent pour vous accueillir sur son stand, avec convivialité, découvertes et surprises.

Venez partager un moment féerique, flâner parmi les exposants, préparer vos cadeaux, et savourer la magie de Noël dans une ambiance festive et accueillante.

SOYEZ LES BIENVENUS ! .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@sens-beaujeu-patrimoine.fr

English :

An exceptional event, with a guaranteed magical atmosphere!

German :

Außergewöhnliche Veranstaltung, magische Stimmung garantiert!

Italiano :

Un evento eccezionale, con un’atmosfera magica garantita!

Espanol :

Un acontecimiento excepcional, con un ambiente mágico garantizado

