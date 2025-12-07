[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Sury-Près-Léré Sury-près-Léré

Route de Belleville Sury-près-Léré Cher

Une Journée Magique à ne surtout pas manquer !

Venez vous réchauffer avec une boisson chaude, manger sur place des spécialités du Berry et découvrir nos producteurs et artisans pour terminer vos cadeaux !

Le Père Noël arrivera vers 14h et repartira à 17h30.

Balades en calèche offertes tout au long de l’après midi !

Pour clôturer la journée, feu d’artifice à 18h .

Route de Belleville Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44

English :

Come and warm up with a hot drink, eat Berry specialities and discover our producers and craftsmen to complete your gifts! Horse-drawn carriage rides starting at 2pm, and depending on the shape of the reindeer, Santa Claus will make his appearance around 2pm Fireworks at 6pm

German :

Wärmen Sie sich mit einem heißen Getränk auf, essen Sie vor Ort Spezialitäten aus dem Berry und entdecken Sie unsere Produzenten und Kunsthandwerker, um Ihre Geschenke zu vervollständigen! Kutschenfahrten ab 14 Uhr und je nach Form der Rentiere wird der Weihnachtsmann um 14 Uhr erscheinen Feuerwer

Italiano :

Venite a riscaldarvi con una bevanda calda, mangiate qualche specialità Berry e scoprite i nostri produttori e artigiani per completare i vostri regali! Gite in carrozza a partire dalle 14.00 e, a seconda della forma delle renne, Babbo Natale farà la sua comparsa intorno alle 14.00 Fuochi d’artifi

Espanol :

Venga a calentarse con una bebida caliente, coma algunas especialidades de Berry y descubra a nuestros productores y artesanos para rematar sus regalos Paseos en coche de caballos a partir de las 14.00 h y, dependiendo de la forma de los renos, Papá Noel hará su aparición hacia las 14.00 h Fuegos

