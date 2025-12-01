[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Vailly-sur-Sauldre

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël avec ateliers et activités proposés par l’association Les Berry’Choux, stands d’exposants et artisans locaux.

Vous êtes invités au Marché de Noël.

Visites du Père Noël de 11h à 16h

Restauration et buvette sur place .

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire

English :

Christmas market with workshops and activities organized by the Berry’Choux association, as well as stalls for local exhibitors and craftspeople.

L’événement [Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois