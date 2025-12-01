[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre
[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre samedi 13 décembre 2025.
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher
Gratuit
Début : 2025-12-13 09:00:00
2025-12-13
Marché de Noël avec ateliers et activités proposés par l’association Les Berry’Choux, stands d’exposants et artisans locaux.
Vous êtes invités au Marché de Noël.
Visites du Père Noël de 11h à 16h
Restauration et buvette sur place .
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire
English :
Christmas market with workshops and activities organized by the Berry’Choux association, as well as stalls for local exhibitors and craftspeople.
