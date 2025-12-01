[Noël en Grand Sancerrois] Noël au Chai du Domaine du Château de Sancerre Sancerre

[Noël en Grand Sancerrois] Noël au Chai du Domaine du Château de Sancerre

6 rue porte César Sancerre Cher

Gratuit

Début : 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Venez vous réchauffer dans une ambiance festive avec vin chaud, chocolat et crêpes .

Venez vous réchauffer au Chai du domaine du château de Sancerre dans une ambiance festive avec vin chaud, chocolat et crêpes .

Continuez à Flâner dans les chais de Sancerre transformés en marchés de Noël et découvrez de nombreux artisans et producteurs locaux

– Chai du Château de Sancerre

– Caveau historique Domaine Joseph Mellot

– Cave Vincent Grall

– Cave Fouassier

– Cave coopérative )

Un moment chaleureux, gourmand et magique à partager en famille ou entre amis ! .

6 rue porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53

English :

Come and warm up in a festive atmosphere with mulled wine, chocolate and pancakes.

German :

Kommen Sie und wärmen Sie sich in einer festlichen Atmosphäre mit Glühwein, Schokolade und Crêpes auf .

Italiano :

Venite a riscaldarvi in un’atmosfera festosa con vin brulé, cioccolato e frittelle.

Espanol :

Venga a calentarse en un ambiente festivo con vino caliente, chocolate y tortitas.

