[Noël en Grand Sancerrois] Noël au Chai du Domaine du Château de Sancerre Sancerre samedi 13 décembre 2025.
6 rue porte César Sancerre Cher
Gratuit
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Venez vous réchauffer dans une ambiance festive avec vin chaud, chocolat et crêpes .
Continuez à Flâner dans les chais de Sancerre transformés en marchés de Noël et découvrez de nombreux artisans et producteurs locaux
Continuez à Flâner dans les chais de Sancerre transformés en marchés de Noël et découvrez de nombreux artisans et producteurs locaux
– Chai du Château de Sancerre
– Caveau historique Domaine Joseph Mellot
– Cave Vincent Grall
– Cave Fouassier
– Cave coopérative )
Un moment chaleureux, gourmand et magique à partager en famille ou entre amis ! .
6 rue porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53
English :
Come and warm up in a festive atmosphere with mulled wine, chocolate and pancakes.
German :
Kommen Sie und wärmen Sie sich in einer festlichen Atmosphäre mit Glühwein, Schokolade und Crêpes auf .
Italiano :
Venite a riscaldarvi in un’atmosfera festosa con vin brulé, cioccolato e frittelle.
Espanol :
Venga a calentarse en un ambiente festivo con vino caliente, chocolate y tortitas.
L’événement [Noël en Grand Sancerrois] Noël au Chai du Domaine du Château de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois