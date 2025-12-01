[Noël en Grand Sancerrois]: Noël aux Chais

6 porte César Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Noël aux Chais , venez déguster vin chaud, crêpes et chocolat.

Noel aux Chais ce n’est pas UN marché de Noel comme les autres.

Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux dans le chai du domaine, et venez déguster vin chaud, crêpes et chocolat! .

6 porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 tourisme@chateaudesancerre.fr

English :

Christmas at the Chais, come and enjoy mulled wine, crêpes and chocolate.

German :

Noël aux Chais , genießen Sie Glühwein, Crêpes und Schokolade.

Italiano :

Venite a gustare vin brulé, crêpes e cioccolato.

Espanol :

Venga y disfrute de vino caliente, crepes y chocolate.

L’événement [Noël en Grand Sancerrois]: Noël aux Chais Sancerre a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois