[Noël en Grand Sancerrois] Repas de Noël Jalognes
Jalognes Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 12:00:00
Venez partager un moment chaleureux et festif à l’occasion du repas de Noël organisé à Jalognes !
Un délicieux menu vous attend !
Réservation avant le 30 novembre 2025
Coupon-réponse à déposer à la mairie ou chez Mme Maréchal Elisabeth
Une belle occasion de se retrouver dans la magie de Noël ! 30 .
Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 19 16 40
English :
Come and share a warm and festive moment at the Christmas meal in Jalognes!
German :
Kommen Sie zum Weihnachtsessen in Jalognes und genießen Sie einen warmen und festlichen Moment!
Italiano :
Venite a gustare un caldo e festoso pranzo di Natale a Jalognes!
Espanol :
¡Venga a disfrutar de un cálido y festivo almuerzo navideño en Jalognes!
