[Noël en Grand Sancerrois] Repas de Noël

Jalognes Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez partager un moment chaleureux et festif à l’occasion du repas de Noël organisé à Jalognes !

Un délicieux menu vous attend !

Réservation avant le 30 novembre 2025

Coupon-réponse à déposer à la mairie ou chez Mme Maréchal Elisabeth

Une belle occasion de se retrouver dans la magie de Noël ! 30 .

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 19 16 40

English :

Come and share a warm and festive moment at the Christmas meal in Jalognes!

German :

Kommen Sie zum Weihnachtsessen in Jalognes und genießen Sie einen warmen und festlichen Moment!

Italiano :

Venite a gustare un caldo e festoso pranzo di Natale a Jalognes!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un cálido y festivo almuerzo navideño en Jalognes!

