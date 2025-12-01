[Noël en Grand Sancerrois]: Voyage au coeur des sens… Sancerre

[Noël en Grand Sancerrois]: Voyage au coeur des sens…

6 Rue Porte César Sancerre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Plongez dans une expérience au cœur des caves du Château de Sancerre et venez découvrir nos vins à travers: l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût et la vue.

Vous serez directement immergé dans l’ambiance unique de notre domaine à travers un parcours sensoriel inédit.

Catégorie Les Immersives

Plongez dans une expérience au cœur des caves du Château de Sancerre et venez découvrir nos vins à travers vos sens l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût et la vue.

Guidés tout au long de l’aventure, vous serez directement immergé dans l’ambiance unique de notre domaine à travers un parcours sensoriel inédit.

Vous découvrirez à l’aveugle nos cuvées de manière interactive. Vous aurez ainsi l’occasion de ressentir, imaginer et deviner le vin qui se révèle derrière vos impressions.

Catégorie Les Immersives

(sur réservation) 12 .

6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 tourisme@chateaudesancerre.fr

English :

Immerse yourself in the heart of the Château de Sancerre cellars and discover our wines through: hearing, touching, smelling, tasting and seeing.

You’ll be immersed in the unique atmosphere of our estate through a unique sensory experience.

Category Les Immersives

German :

Tauchen Sie ein in eine Erfahrung im Herzen der Keller des Château de Sancerre und entdecken Sie unsere Weine durch Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen.

Sie werden direkt in die einzigartige Atmosphäre unseres Weinguts eintauchen und einen einzigartigen sensorischen Parcours durchlaufen.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza nel cuore delle cantine dello Château de Sancerre e scoprite i nostri vini attraverso: l’udito, il tatto, l’olfatto, la degustazione e la vista.

Sarete immersi nell’atmosfera unica della nostra tenuta attraverso un viaggio sensoriale unico.

Categoria Les Immersives

Espanol :

Sumérjase en una experiencia en el corazón de las bodegas del Château de Sancerre y descubra nuestros vinos a través del oído, el tacto, el olfato, la degustación y la vista.

Se sumergirá en la atmósfera única de nuestra finca a través de un viaje sensorial único.

Categoría Les Immersives

L’événement [Noël en Grand Sancerrois]: Voyage au coeur des sens… Sancerre a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois