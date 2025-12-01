Noël en impro atelier de théâtre d’impro Salle Sainte Madeleine Mauges-sur-Loire
Salle Sainte Madeleine La Boutouchère, Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 15:30:00
2025-12-23
Participez à un atelier théâtre d’impro pour Noël !
L’AP’ART THE vous donne rendez-vous à La Boutouchère, salle sainte Madeleine, pour un atelier d’1h30 autour du théâtre d’improvisation.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez partager un moment sympa en famille ou entre amis.
Date le mardi 23 décembre
Horaires un créneau au choix, 10h-11h30 OU 14h-15h30
SUR RÉSERVATION par téléphone au 06 76 42 32 81
Tarif 8€ par personne .
English :
Take part in an improv theater workshop this Christmas!
