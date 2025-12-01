Noël en impro atelier de théâtre d’impro Salle Sainte Madeleine Mauges-sur-Loire

Noël en impro atelier de théâtre d’impro

Salle Sainte Madeleine La Boutouchère, Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Participez à un atelier théâtre d’impro pour Noël !

L’AP’ART THE vous donne rendez-vous à La Boutouchère, salle sainte Madeleine, pour un atelier d’1h30 autour du théâtre d’improvisation.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez partager un moment sympa en famille ou entre amis.

Date le mardi 23 décembre

Horaires un créneau au choix, 10h-11h30 OU 14h-15h30

SUR RÉSERVATION par téléphone au 06 76 42 32 81

Tarif 8€ par personne .

Salle Sainte Madeleine La Boutouchère, Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 42 32 81

English :

Take part in an improv theater workshop this Christmas!

L’événement Noël en impro atelier de théâtre d’impro Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges