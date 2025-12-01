Noël en Lumière 2025 Vihiers Lys-Haut-Layon

Noël en Lumière 2025

Vihiers Place Charles de Gaulle, Vihiers Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Vendredi 12 décembre, Noël en Lumière aura lieu sur la place Charles de Gaulle de Vihiers. Une troisième édition qui débutera à 18h30. .

Vihiers Place Charles de Gaulle, Vihiers Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr

L’événement Noël en Lumière 2025 Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Choletais