Noël en Lumière Cherval
Noël en Lumière Cherval samedi 20 décembre 2025.
Noël en Lumière
Cherval Dordogne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-30
2025-12-20
Noël en lumière La pastorale des santons de provence Un merveilleux conte de noël
8 soirées et 16 spectacles sauf les 24, 25 et 28 dès 18h
Vins chauds, chocolat chauds et gâteaux offerts à l’issus de chaque spectacle
Informations et inscriptions 06 07 80 07 30 ou chervalavenir@gmail.com
Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 07 30 chervalavenir@gmail.com
English : Noël en Lumière
Noël en lumière La pastorale des santons de provence A wonderful Christmas tale
8 evenings and 16 shows, except on 24th, 25th and 28th, starting at 6 p.m
Mulled wine, hot chocolate and cakes offered at the end of each show
Information and registration: 06 07 80 07 30 or chervalavenir@gmail.com
German : Noël en Lumière
Weihnachten im Licht Die Pastorale der Santons de Provence Ein wunderbares Weihnachtsmärchen
8 Abende und 16 Aufführungen außer am 24., 25. und 28. ab 18 Uhr
Glühwein, heiße Schokolade und Kuchen werden am Ende jeder Vorstellung angeboten
Informationen und Anmeldungen: 06 07 80 07 30 oder chervalavenir@gmail.com
Italiano :
Natale in Luce La Pastorale dei Santoni di Provenza Un meraviglioso racconto di Natale
8 serate e 16 spettacoli tranne il 24, il 25 e il 28 dalle 18.00
Vin brulé, cioccolata calda e dolci offerti alla fine di ogni spettacolo
Informazioni e prenotazioni: 06 07 80 07 30 o chervalavenir@gmail.com
Espanol : Noël en Lumière
Navidad a la luz La pastoral de los santones de Provenza Un maravilloso cuento de Navidad
8 veladas y 16 funciones excepto los días 24, 25 y 28 a partir de las 18:00 horas
Vino caliente, chocolate y pasteles al final de cada espectáculo
Información y reservas: 06 07 80 07 30 o chervalavenir@gmail.com
