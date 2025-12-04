Noël en Lumières Compiègne
Noël en Lumières Compiègne jeudi 4 décembre 2025.
Noël en Lumières
25 Rue de la 8éme Division Compiègne Oise
Gratuit
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-31
2025-12-04
Bientôt Noël !
Pour honorer cette fin d’année avec éclat 8 créateurs et créatrices de lumières exposeront leur travail à l’atelier jusqu’au 4 janvier.
Porcelaine, papier, osier, verre soufflé, tissus, métal et cire parfumée sept univers créatifs et poétiques parfaits pour éclairer l’hiver en beauté !
Venez nombreux nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous ce moment d’atelier !
— > L’adresse LA VITRINE ROUGE 25 rue de la 8e Division 60200 COMPIEGNE
Au plaisir de vous retrouver
25 Rue de la 8éme Division Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 62 76 36 34
English :
Christmas is coming soon!
To celebrate the end of the year in style, 8 light designers will be exhibiting their work at the workshop until January 4.
Porcelain, paper, wicker, blown glass, fabrics, metal and scented wax: seven creative and poetic universes perfect for illuminating winter in style!
Come one, come all: we look forward to welcoming you and sharing this workshop moment with you!
— > Address: LA VITRINE ROUGE 25 rue de la 8e Division 60200 COMPIEGNE
We look forward to seeing you
L’événement Noël en Lumières Compiègne a été mis à jour le 2025-11-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme