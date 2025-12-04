Noël en Lumières

25 Rue de la 8éme Division Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-04

Bientôt Noël !

Pour honorer cette fin d’année avec éclat 8 créateurs et créatrices de lumières exposeront leur travail à l’atelier jusqu’au 4 janvier.

Porcelaine, papier, osier, verre soufflé, tissus, métal et cire parfumée sept univers créatifs et poétiques parfaits pour éclairer l’hiver en beauté !

Venez nombreux nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous ce moment d’atelier !

— > L’adresse LA VITRINE ROUGE 25 rue de la 8e Division 60200 COMPIEGNE

Au plaisir de vous retrouver

Bientôt Noël !

Pour honorer cette fin d’année avec éclat 8 créateurs et créatrices de lumières exposeront leur travail à l’atelier jusqu’au 4 janvier.

Porcelaine, papier, osier, verre soufflé, tissus, métal et cire parfumée sept univers créatifs et poétiques parfaits pour éclairer l’hiver en beauté !

Venez nombreux nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous ce moment d’atelier !

— > L’adresse LA VITRINE ROUGE 25 rue de la 8e Division 60200 COMPIEGNE

Au plaisir de vous retrouver .

25 Rue de la 8éme Division Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 62 76 36 34

English :

Christmas is coming soon!

To celebrate the end of the year in style, 8 light designers will be exhibiting their work at the workshop until January 4.

Porcelain, paper, wicker, blown glass, fabrics, metal and scented wax: seven creative and poetic universes perfect for illuminating winter in style!

Come one, come all: we look forward to welcoming you and sharing this workshop moment with you!

— > Address: LA VITRINE ROUGE 25 rue de la 8e Division 60200 COMPIEGNE

We look forward to seeing you

L’événement Noël en Lumières Compiègne a été mis à jour le 2025-11-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme