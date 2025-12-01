Concert Noël en Méditerranée à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Concert Noël en Méditerranée

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un concert haut en couleurs et en moments festifs ! Une belle façon de se préparer à fêter Noël !

Cie Rassegna

Direction artistique, chant, guitare flamenca, mandole, saz Bruno Allary

Chant, oud, violon Fouad Didi

Chant Carine Lotta

Chant, percussions Sylvie Paz

Réunir, rassembler, se retrouver plus de vingt ans que la Compagnie Rassegna s’y emploie.

Réunir des chanteur.euses et musicien.nes venu.es de toutes les rives de Méditerranée,

parfois de plus loin encore.

Se retrouver, oui, comme pour un repas de fête. Autour des Villancicos andalou, des

Cantastories de Sicile, des Noëls de Provence, des hommages orientaux à la Vierge Marie,

des mélodies enfantines de Corse ou de Bulgarie… Et faire le plein de joie pour l’année qui

vient.

Partager avec eux ce Noël de retrouvailles ce sera faire l’expérience d’un festin musical à

l’image de la vie en Méditerranée. D’un moment à la fois joyeux et émouvant, entraînant et

sensible, dont la grande exigence musicale demeurera accessible à tou.s.tes. .

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18

English :

A colorful and festive concert! A great way to get ready for Christmas!

German :

Ein farbenfrohes Konzert mit vielen festlichen Momenten! Eine schöne Art, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten!

Italiano :

Un concerto pieno di colori e di momenti di festa! Un ottimo modo per prepararsi al Natale!

Espanol :

¡Un concierto lleno de color y momentos festivos! ¡Una buena manera de prepararse para la Navidad!

L’événement Concert Noël en Méditerranée Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-19 par HPTE|CDT65