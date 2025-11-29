Noël en musique Aix-en-Provence

Noël en musique

Du 29/11 au 24/12/2025 tous les jours. Les Allées Cours Mirabeau Église du Saint-Esprit Oustau de Prouvènço Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour les fêtes, le centre-ville d’Aix-en-Provence s’anime avec une série de concerts. Laissez-vous séduire par une programmation musicale qui mêle gospel, rock et tradition, dans une ambiance chaleureuse.

Au programme



● Joyfully Gospel Scène cours Mirabeau (sur scène et en déambulation).

Le 29 novembre à partir de 17h Les 5 et 12 décembre à 17h, 18h, 19h Les 7 et 21 décembre à 16h, 17h, 18h Le 24 décembre à 15h et 16h Accompagnés par un piano, les chanteurs interprètent avec talent et passion des chants joyeux et émouvants, vous transportant dans un univers vibrant au cœur des festivités.

Durée 30 min et 45 min, le 24 décembre.



● Les Mell’s x Féérie Dans Les Allées, en déambulation.

Le 6 décembre à 15h, 16h, 17h et 18h Laissez-vous embarquer par l’univers swing de ce trio vocal féminin déjanté. Des chanteuses délicieusement rétro, en habits lumineux et féériques, qui proposent un répertoire de Noël festif.



● Gospel & Christmas Songs Dans Les Allées, à côté de Monoprix.

Le 14 décembre à 15h30 et 17h Joyeux, festif, inspirant, c’est une invitation à retrouver votre âme d’enfants en chantonnant les grands classiques de Noël.



● Rock’Caliente Scène cours Mirabeau.

Le 14 décembre, de 17h à 18h30 et le 19 décembre, de 18h à 20h Initiez-vous à la danse Rock, partagez un moment convivial ou dansez librement chacun participe comme il veut et selon son temps !



● Jean-François Gérold Le Condor Scène cours Mirabeau et déambulation

Le 20 décembre de 14h à 17h Jean-François Gérold, co-fondateur du Condor, figure emblématique de la musique provençale, vous invite à un voyage sonore exceptionnel. Accompagné de ses musiciens, il interprète un répertoire varié mêlant traditions et modernité. Au programme galoubets, tambourins, cornemuses, guitares électriques et bien d’autres instruments encore. Un moment magique à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de culture provençale.



● Cor D Lus Chants polyphoniques provençaux Église du Saint-Esprit (14, rue Espariat)

Le 20 décembre à 17h Chants traditionnels du Noël provençal avec l’évocation de toutes les traditions de la période calendale à Aix et dans toute la Provence. Ce concert est proposé par l’Oustau de Prouvènço et le Centre d’Études de la Parole D’OC

Durée 1 h



● La Fanfare des Goulamas Départ devant la scène cours Mirabeau et déambulation

Le 21 décembre de 14h30 à 16h30 La Fanfare des Goulamas investit les rues d’Aix… Elle se rassemble de joyeux lurons aux cuivres, grallas catalanes, percussions et guitare électrique, et évolue sur des rythmes festifs et endiablés. Son répertoire, toujours enjoué, se compose de reprises et de morceaux traditionnels. Interventions pétaradantes pour les grands et les petits



● Concert de Noël par l’Ensemble A Cinq Sous Oustau de Prouvènço (Parc Jourdan).

Le 22 décembre de 18h30 à 19h30 Musiques de Noël jouées avec les instruments traditionnels (galoubet, tambourin) par l’association A cinq sous de Camille Guippe. .

Les Allées Cours Mirabeau Église du Saint-Esprit Oustau de Prouvènço Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For the festive season, downtown Aix-en-Provence comes alive with a series of concerts. Let yourself be seduced by a musical program that blends gospel, rock and tradition, in a warm atmosphere.

German :

Zu den Feiertagen wird das Stadtzentrum von Aix-en-Provence mit einer Reihe von Konzerten belebt. Lassen Sie sich von einem Musikprogramm verführen, das Gospel, Rock und Tradition in einer herzlichen Atmosphäre vereint.

Italiano :

Per le festività, il centro di Aix-en-Provence si anima con una serie di concerti. Lasciatevi sedurre da un programma musicale che unisce gospel, rock e tradizione, in un’atmosfera calda e accogliente.

Espanol :

Con motivo de las fiestas, el centro de Aix-en-Provence se anima con una serie de conciertos. Déjese seducir por un programa musical que combina gospel, rock y tradición, en un ambiente cálido y acogedor.

