Noël en musique ! Hôtel de Ville Brest

Noël en musique !

Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest Finistère

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Les orchestres et chœurs du conservatoire fêtent Noël en musique.

Au programme

14h-15h musiques de Noël par les ensembles de cuivres

15h30-16h30 conte de Noël. Scolaires accompagnés par la bande de hautbois du conservatoire

17h-17h30 chansons de Noël par les chœurs Terpsichore et Résonance du conservatoire .

Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

