Noël en musique ! Hôtel de Ville Brest
Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest Finistère
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Les orchestres et chœurs du conservatoire fêtent Noël en musique.
Au programme
14h-15h musiques de Noël par les ensembles de cuivres
15h30-16h30 conte de Noël. Scolaires accompagnés par la bande de hautbois du conservatoire
17h-17h30 chansons de Noël par les chœurs Terpsichore et Résonance du conservatoire .
Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
