NOEL en Musique Eveil Musical 0-5 ans Halles de Pau Pau

Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Venez préparer Noël en musique 0-5 ans

Atelier d’éveil musical pour les plus petits alliant des comptines, des jeux de doigts, instruments de Noël.

3 séances

9h30-10h15 0-4 ans

10h15-11h 0-4 ans

11h-11h45 3-5 ans .

Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 recreamusic64@gmail.com

