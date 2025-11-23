NOEL en Musique Eveil Musical 0-5 ans Halles de Pau Pau
NOEL en Musique Eveil Musical 0-5 ans Halles de Pau Pau mercredi 10 décembre 2025.
NOEL en Musique Eveil Musical 0-5 ans
Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Venez préparer Noël en musique 0-5 ans
Atelier d’éveil musical pour les plus petits alliant des comptines, des jeux de doigts, instruments de Noël.
3 séances
9h30-10h15 0-4 ans
10h15-11h 0-4 ans
11h-11h45 3-5 ans .
Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 recreamusic64@gmail.com
