NOEL en Musique pour tous Silver Wolf Lons

NOEL en Musique pour tous

Silver Wolf 13 av Dassault Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 34 EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Venez préparer Noël en musique

– pour les 0-4 ans Atelier d’éveil musical pour les plus petits alliant des comptines, des jeux de doigts, instruments de Noël

2 séances 9h30-10h15 ou 10h15-11h

– pour les 4-10 ans Création d’un Père Noël Tambours et mise en musique sur des musiques de Noël

2 séances 11h15-12h15 ou 14h15-15h15

– Pour les +7 ans, ado et adulte: Découverte des Percussions Corporelles sur des musiques de Noël. Plaisir garanti

séance de 15h30-17h .

+33 6 15 45 32 56 recreamusic64@gmail.com

