NOEL en Musique pour tous Silver Wolf Lons
NOEL en Musique pour tous Silver Wolf Lons samedi 13 décembre 2025.
NOEL en Musique pour tous
Silver Wolf 13 av Dassault Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 34 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez préparer Noël en musique
– pour les 0-4 ans Atelier d’éveil musical pour les plus petits alliant des comptines, des jeux de doigts, instruments de Noël
2 séances 9h30-10h15 ou 10h15-11h
– pour les 4-10 ans Création d’un Père Noël Tambours et mise en musique sur des musiques de Noël
2 séances 11h15-12h15 ou 14h15-15h15
– Pour les +7 ans, ado et adulte: Découverte des Percussions Corporelles sur des musiques de Noël. Plaisir garanti
séance de 15h30-17h .
Silver Wolf 13 av Dassault Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 recreamusic64@gmail.com
English : NOEL en Musique pour tous
German : NOEL en Musique pour tous
Italiano :
Espanol : NOEL en Musique pour tous
L’événement NOEL en Musique pour tous Lons a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau