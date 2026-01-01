Noël en partage Chant Choral Aidons les enfants du monde rue des Jardins Wiesviller

Noël en partage Chant Choral Aidons les enfants du monde

Salle Polyvalente Wiesviller Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Une chaîne de solidarité pour les enfants du monde.

Aidons les enfants déshérités, les nôtres et ceux d’ailleurs dans le monde pour leur permettre par l’instruction reçue, de construire leur avenir social et professionnel en bonne santé.

Ce programme vous est proposé contre un geste de solidarité (reçu fiscal délivré pour chaque don supérieur à 10€).

13 associations seront destinataires de vos dons.

Au programme

Souffle d’Avenir de Sarralbe Meli Mélodies de Petit Réderching Les choristes réunis du Haut Poirier et du Val de Sarre La Chorale du Parc de Sarreguemines.

L’Association Aidons les enfants du monde et tous les choristes vous remercient chaleureusement pour votre générosité.

Café, boissons, gâteaux.Tout public

rue des Jardins Salle Polyvalente Wiesviller 57200 Moselle Grand Est

English :

A chain of solidarity for the world’s children.

Let’s help underprivileged children, our own and those in other parts of the world, to build a healthy social and professional future through education.

This program is offered in exchange for a gesture of solidarity (tax receipt issued for every donation over ?10).

13 associations will receive your donations.

The program includes

Souffle d’Avenir de Sarralbe Meli Mélodies de Petit Réderching Les choristes réunis du Haut Poirier et du Val de Sarre La Chorale du Parc de Sarreguemines.

The Association Aidons les enfants du monde and all the choristers warmly thank you for your generosity.

Coffee, drinks, cakes.

