Noël en partage

Salle des fêtes Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Artisanat d’art et produits locaux.

Organisé par l’association Solidarité Ukraine de la Presqu’île.

Buvette. .

Salle des fêtes Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 37 89 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël en partage Pleubian a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose