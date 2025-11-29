Noël en partage Pleubian
Noël en partage Pleubian samedi 29 novembre 2025.
Noël en partage
Salle des fêtes Pleubian Côtes-d’Armor
Artisanat d’art et produits locaux.
Organisé par l’association Solidarité Ukraine de la Presqu’île.
Buvette. .
Salle des fêtes Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 37 89 08
