Noël en Saâne ! Salle Charles Lemoyne Longueil

Salle Charles Lemoyne 94 rue de la Mer Longueil Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’Association Tous en Saâne vous propose un événement festif avec la complicité de l’association des Parents d’élèves de la Basse Saâne pour fêter Noël ! Rendez-vous à la salle Charles Lemoyne à partir de 18h pour une soirée conviviale avec troc de cadeaux surprises, fanfare de Noël, buvette et restauration sans oublier le traditionnel vin chaud.
Venez avec un petit cadeau à échanger ! .
Salle Charles Lemoyne 94 rue de la Mer Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 45 05 42 tousensaane@gmail.com
