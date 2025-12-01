Noël en Saâne ! Salle Charles Lemoyne Longueil

Noël en Saâne !

Salle Charles Lemoyne 94 rue de la Mer Longueil Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’Association Tous en Saâne vous propose un événement festif avec la complicité de l’association des Parents d’élèves de la Basse Saâne pour fêter Noël ! Rendez-vous à la salle Charles Lemoyne à partir de 18h pour une soirée conviviale avec troc de cadeaux surprises, fanfare de Noël, buvette et restauration sans oublier le traditionnel vin chaud.

Venez avec un petit cadeau à échanger ! .

Salle Charles Lemoyne 94 rue de la Mer Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 45 05 42 tousensaane@gmail.com

