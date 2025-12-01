Noël enchanté à l’Ecomusée Domaine Tesseron Écomusée du Cognac Migron
Noël enchanté à l’Ecomusée Domaine Tesseron Écomusée du Cognac Migron samedi 13 décembre 2025.
Noël enchanté à l’Ecomusée
Domaine Tesseron Écomusée du Cognac 35 route des Bessons Migron Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noël avec de nombreux exposants. Portes ouvertes de l’Écomusée, stand de frairie, animation diverses. Souriez à la magie le traîneau vous emmène entre vignes et féérie !
English :
Christmas market with numerous exhibitors. Écomusée open house, strawberry stand, various activities. Smile at the magic: the sleigh will take you between vineyards and enchantment!
German :
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern. Offene Türen des Ecomusée, Frairie-Stand, verschiedene Animationen. Lächle dem Zauber zu: Der Schlitten bringt dich zwischen Weinbergen und Märchen!
Italiano :
Mercatino di Natale con numerosi espositori. Apertura dell’Écomusée, stand delle fragole, attività varie. Sorridete alla magia: la slitta vi porterà tra vigneti e incanto!
Espanol :
Mercado de Navidad con numerosos expositores. Jornada de puertas abiertas en el Écomusée, puesto de fresas, actividades diversas. Sonría a la magia: ¡el trineo le llevará entre viñedos y encanto!
