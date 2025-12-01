Noël enchanté à l’Ecomusée Domaine Tesseron Écomusée du Cognac Migron

Noël enchanté à l’Ecomusée

Domaine Tesseron Écomusée du Cognac 35 route des Bessons Migron Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Marché de Noël avec de nombreux exposants. Portes ouvertes de l’Écomusée, stand de frairie, animation diverses. Souriez à la magie le traîneau vous emmène entre vignes et féérie !

English :

Christmas market with numerous exhibitors. Écomusée open house, strawberry stand, various activities. Smile at the magic: the sleigh will take you between vineyards and enchantment!

German :

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern. Offene Türen des Ecomusée, Frairie-Stand, verschiedene Animationen. Lächle dem Zauber zu: Der Schlitten bringt dich zwischen Weinbergen und Märchen!

Italiano :

Mercatino di Natale con numerosi espositori. Apertura dell’Écomusée, stand delle fragole, attività varie. Sorridete alla magia: la slitta vi porterà tra vigneti e incanto!

Espanol :

Mercado de Navidad con numerosos expositores. Jornada de puertas abiertas en el Écomusée, puesto de fresas, actividades diversas. Sonría a la magia: ¡el trineo le llevará entre viñedos y encanto!

L’événement Noël enchanté à l’Ecomusée Migron a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge