Noël enchanté Atelier origami et carte pop-up Lieu-dit Kernoa Paimpol

Noël enchanté Atelier origami et carte pop-up
Lieu-dit Kernoa Ferme de Kernoa Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:30:00
2025-12-03
Pliez, découpez, imaginez… et faites surgir la magie de Noël en trois dimensions ! Ces ateliers ludiques vous invitent à créer vos propres créations en mêlant les techniques du papier pop-up et de l’origami. Goûter enchanté Fabrication de petits sablés à déguster sur place ! .
Lieu-dit Kernoa Ferme de Kernoa Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
