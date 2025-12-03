Noël enchanté Atelier origami et carte pop-up Lieu-dit Kernoa Paimpol

Noël enchanté Atelier origami et carte pop-up

Lieu-dit Kernoa Ferme de Kernoa Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 17:30:00

2025-12-03

Pliez, découpez, imaginez… et faites surgir la magie de Noël en trois dimensions ! Ces ateliers ludiques vous invitent à créer vos propres créations en mêlant les techniques du papier pop-up et de l’origami. Goûter enchanté Fabrication de petits sablés à déguster sur place ! .

