Noël Enchanté au Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche
Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Le 20 décembre, venez avec vos enfants au Domaine de Pont de Pany pour un après-midi festif.
Au programme
– balade en calèche et à poney
– jeux de noël
– goûter gourmands
– lecture de contes de Noël
Avec la présence de la Mère et du Père Noël
Sur réservation. .
Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 77 79 contact@domainedepontdepany.fr
