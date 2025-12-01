Noël Enchanté au Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche

Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 23.5 EUR

Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Le 20 décembre, venez avec vos enfants au Domaine de Pont de Pany pour un après-midi festif.

Au programme
– balade en calèche et à poney
– jeux de noël
– goûter gourmands
– lecture de contes de Noël

Avec la présence de la Mère et du Père Noël

Sur réservation.   .

Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 77 79  contact@domainedepontdepany.fr

