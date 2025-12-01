Noël Enchanté au Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche

Noël Enchanté au Domaine de Pont de Pany

Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d'Or

Le 20 décembre, venez avec vos enfants au Domaine de Pont de Pany pour un après-midi festif.

Au programme

– balade en calèche et à poney

– jeux de noël

– goûter gourmands

– lecture de contes de Noël

Avec la présence de la Mère et du Père Noël

Sur réservation. .

Domaine de Pont de Pany Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 77 79 contact@domainedepontdepany.fr

