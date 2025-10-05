NOEL ENCHANTE – ILLIADE Illkirch Graffenstaden
NOEL ENCHANTE – ILLIADE Illkirch Graffenstaden samedi 20 décembre 2025.
NOEL ENCHANTE Début : 2025-12-20 à 20:00. Tarif : – euros.
ILLIADE PRÉSENTE : NOEL ENCHANTE – WILLIAM LUBELLIWilliam Lubelli fait revivre les grands standards américains de Noël, de Frank Sinatra à Michael Bublé, dans un concert exceptionnel accompagné du Big Band de La Villa (17 musiciens sur scène).Ce spectacle musical invite le public à plonger dans une ambiance feutrée, élégante et résolument swing, digne des Noëls new-yorkais des années 50. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, au cœur de la saison des fêtes de fin d’année.William Lubelli, originaire d’Illkirch-Graffenstaden, s’est fait connaître sur les réseaux sociaux. Sa voix de crooner enchante le public.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67