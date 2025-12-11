Noël enchanté Monsempron-Libos

Noël enchanté

Eglise Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Noël enchanté Les plus beaux chants de Noël de France et d’ailleurs mis en scène par Philippe CANDELON et Barbara SCAFF avec la participation de Dady JOURDAN et de Emilia BOBBATO et Jeanne ROTTIER.

Eglise Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 02 30 73

English : Noël enchanté

Noël enchanté: The most beautiful Christmas carols from France and elsewhere, directed by Philippe CANDELON and Barbara SCAFF, with the participation of Dady JOURDAN, Emilia BOBBATO and Jeanne ROTTIER.

