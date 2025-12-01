Noël Enchanté Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes
Noël Enchanté samedi 20 décembre 2025.
Noël Enchanté
Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 12 EUR
2025-12-20 14:30:00
2025-12-20
Nîmes se pare de ses plus belles lumières pour vous plonger dans l’ambiance magique de Noël.
English :
Nîmes is decked out in its finest lights to plunge you into the magical atmosphere of Christmas.
German :
Nîmes schmückt sich mit den schönsten Lichtern, um Sie in eine magische Weihnachtsstimmung zu versetzen.
Italiano :
Nîmes si veste delle sue luci più belle per immergersi nella magica atmosfera del Natale.
Espanol :
Nîmes se engalana con sus luces más bellas para sumergirle en el ambiente mágico de la Navidad.
