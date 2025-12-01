Noël Enchanté Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes

Noël Enchanté

Rdv à l'Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 12 EUR

Date :

2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Nîmes se pare de ses plus belles lumières pour vous plonger dans l’ambiance magique de Noël.

+33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Nîmes is decked out in its finest lights to plunge you into the magical atmosphere of Christmas.

German :

Nîmes schmückt sich mit den schönsten Lichtern, um Sie in eine magische Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Italiano :

Nîmes si veste delle sue luci più belle per immergersi nella magica atmosfera del Natale.

Espanol :

Nîmes se engalana con sus luces más bellas para sumergirle en el ambiente mágico de la Navidad.

L’événement Noël Enchanté Nîmes a été mis à jour le 2025-10-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes