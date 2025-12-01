Noël enchanté Centre du village route d’Auxerre Ouanne

Noël enchanté

Centre du village route d’Auxerre 4 place du 8 Mai Ouanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un Noël Magique à Ouanne !

Pour la première fois dans l’Yonne, l’Association Animation Ouanne Forterre (AOF) vous propose une soirée féerique au cœur du village.

Au programme

17h30 Défilé inédit illuminant les rues du village, une première dans le département pour un spectacle lumineux et magique.

19h00 Contes de Noël au coin du feu en extérieur, en compagnie du Père Noël, pour un moment chaleureux et poétique.

Tout au long de la soirée, profitez de restauration rapide et de vin et chocolat chaud pour vous réchauffer dans une ambiance conviviale.

Une soirée unique, chaleureuse à partager en famille pour célébrer ensemble l’esprit de Noël. Lieu Centre du village de Ouanne

Horaires À partir de 17h30

Venez nombreux, petits et grands, pour un moment inoubliable et une expérience unique dans l’Yonne !

Organisé par l’AOF Association Animation Ouanne Forterre .

Centre du village route d’Auxerre 4 place du 8 Mai Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté aofouanne89560@gmail.com

