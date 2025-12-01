Noël En’chanté Spectacle de marionnettes Rue Charles de Gaulle Gérardmer
Noël En'chanté Spectacle de marionnettes Rue Charles de Gaulle Gérardmer mardi 23 décembre 2025.
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-12-23 16:30:00
fin : 2025-12-23 17:20:00
2025-12-23
La compagnie Ueueue vous présente un spectacle unique de marionnettes Polichinelle. EntréeTout public
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com
English :
The Ueueue company presents a unique puppet show: Polichinelle. Admission
German :
Die Kompanie Ueueue präsentiert Ihnen ein einzigartiges Puppentheaterstück Polichinelle. Eintritt
Italiano :
La compagnia Ueueue presenta uno spettacolo di burattini unico nel suo genere: Polichinelle. Ingresso
Espanol :
La compañía Ueueue presenta un espectáculo de marionetas único: Polichinela. Entrada
