Noël En’chanté Spectacle de marionnettes Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Noël En’chanté Spectacle de marionnettes Rue Charles de Gaulle Gérardmer mardi 23 décembre 2025.

Noël En’chanté Spectacle de marionnettes

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23 17:20:00

Date(s) :

2025-12-23

La compagnie Ueueue vous présente un spectacle unique de marionnettes Polichinelle. EntréeTout public

0 .

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com

English :

The Ueueue company presents a unique puppet show: Polichinelle. Admission

German :

Die Kompanie Ueueue präsentiert Ihnen ein einzigartiges Puppentheaterstück Polichinelle. Eintritt

Italiano :

La compagnia Ueueue presenta uno spettacolo di burattini unico nel suo genere: Polichinelle. Ingresso

Espanol :

La compañía Ueueue presenta un espectáculo de marionetas único: Polichinela. Entrada

L’événement Noël En’chanté Spectacle de marionnettes Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES