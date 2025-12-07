Noël enchanté Tocane-Saint-Apre
Noël enchanté Tocane-Saint-Apre dimanche 7 décembre 2025.
Noël enchanté
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Noël Enchanté
Dès 17h30 sur la place de l’église des animations avec vin chaud et distribution de friandises par le père Noël.
& dès 18h spectacle son et lumières.
Noël Enchanté
Dès 17h30 sur la place de l’église des animations avec vin chaud et distribution de friandises par le père Noël.
& dès 18h spectacle son et lumières. .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 70 29
English :
Enchanted Christmas?
From 5:30 pm on the church square, entertainment with mulled wine and distribution of sweets by Santa Claus.
& sound and light show from 6pm.
German : Noël enchanté
Verzauberte Weihnachten ?
Ab 17:30 Uhr auf dem Kirchplatz Animationen mit Glühwein und Verteilung von Süßigkeiten durch den Weihnachtsmann.
& ab 18 Uhr Ton- und Lichtershow.
Italiano :
Natale incantato?
Dalle 17.30, sul sagrato della chiesa, animazione con vin brulé e dolci distribuiti da Babbo Natale.
e dalle 18.00, spettacolo di suoni e luci.
Espanol : Noël enchanté
¿Navidad encantada?
A partir de las 17.30 h, en la plaza de la iglesia, animación con vino caliente y dulces repartidos por Papá Noel.
y a partir de las 18:00, espectáculo de luz y sonido.
L’événement Noël enchanté Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-11-18 par Val de Dronne