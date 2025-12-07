Noël enchanté

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Noël Enchanté

Dès 17h30 sur la place de l’église des animations avec vin chaud et distribution de friandises par le père Noël.

& dès 18h spectacle son et lumières.

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 70 29

English :

Enchanted Christmas?

From 5:30 pm on the church square, entertainment with mulled wine and distribution of sweets by Santa Claus.

& sound and light show from 6pm.

German : Noël enchanté

Verzauberte Weihnachten ?

Ab 17:30 Uhr auf dem Kirchplatz Animationen mit Glühwein und Verteilung von Süßigkeiten durch den Weihnachtsmann.

& ab 18 Uhr Ton- und Lichtershow.

Italiano :

Natale incantato?

Dalle 17.30, sul sagrato della chiesa, animazione con vin brulé e dolci distribuiti da Babbo Natale.

e dalle 18.00, spettacolo di suoni e luci.

Espanol : Noël enchanté

¿Navidad encantada?

A partir de las 17.30 h, en la plaza de la iglesia, animación con vino caliente y dulces repartidos por Papá Noel.

y a partir de las 18:00, espectáculo de luz y sonido.

