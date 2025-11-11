NOËL ENCHANTÉ Treillières
NOËL ENCHANTÉ Treillières mercredi 10 décembre 2025.
NOËL ENCHANTÉ
Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-10
Une patinoire pour un noël enchanté
Une patinoire en accès libre (gants obligatoires) sera installée sous la Halle du Marché. .
Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
An ice rink for an enchanted Christmas
German :
Eine Eisbahn für ein zauberhaftes Weihnachtsfest
Italiano :
Una pista di ghiaccio per un Natale incantato
Espanol :
Una pista de hielo para una Navidad encantada
L’événement NOËL ENCHANTÉ Treillières a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays Erdre Canal Forêt