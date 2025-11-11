Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NOËL ENCHANTÉ Treillières

NOËL ENCHANTÉ Treillières mercredi 10 décembre 2025.

NOËL ENCHANTÉ

Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-10

Une patinoire pour un noël enchanté
Une patinoire en accès libre (gants obligatoires) sera installée sous la Halle du Marché.   .

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

English :

An ice rink for an enchanted Christmas

German :

Eine Eisbahn für ein zauberhaftes Weihnachtsfest

Italiano :

Una pista di ghiaccio per un Natale incantato

Espanol :

Una pista de hielo para una Navidad encantada

L’événement NOËL ENCHANTÉ Treillières a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays Erdre Canal Forêt