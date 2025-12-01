Noël enScène

Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les comédiens jeunes et adultes de l’Atelier Théâtre des Gibjoncs célèbrent Noël! Réservez votre place sans plus attendre sur le site de l’ATG ou sur place !

Venez découvrir une série de sketchs inspirés des Monty Python, des Robins des Bois… 5 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 76 40

English :

The actors of the Atelier Théâtre des Gibjoncs present their show celebrating Christmas and the sea! Reserve your place now on the ATG website or on site!

