Noël ensemble ! L’Accorderie Die

Noël ensemble !

L’Accorderie 45 rue Emile Laurens Die Drôme

Début : 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Apportez vos jeux préférés, apéro et repas partagé, échange de cadeaux, danse, chant.

Sur inscription.

L’Accorderie 45 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

Bring your favorite games, shared aperitif and meal, gift exchange, dancing, singing.

Registration required.

German :

Bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit, Aperitif und gemeinsames Essen, Austausch von Geschenken, Tanzen, Singen.

Auf Anmeldung.

Italiano :

Portate i vostri giochi preferiti, bevete e condividete un pasto, scambiate regali, ballate e cantate.

È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Trae tus juegos favoritos, toma algo y comparte una comida, intercambia regalos, baila y canta.

Inscripción obligatoria.

