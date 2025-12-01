Noël ensemble ! L’Accorderie Die
Noël ensemble ! L’Accorderie Die mercredi 24 décembre 2025.
Noël ensemble !
Début : 2025-12-24 17:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Apportez vos jeux préférés, apéro et repas partagé, échange de cadeaux, danse, chant.
Sur inscription.
L’Accorderie 45 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr
English :
Bring your favorite games, shared aperitif and meal, gift exchange, dancing, singing.
Registration required.
German :
Bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit, Aperitif und gemeinsames Essen, Austausch von Geschenken, Tanzen, Singen.
Auf Anmeldung.
Italiano :
Portate i vostri giochi preferiti, bevete e condividete un pasto, scambiate regali, ballate e cantate.
È richiesta l’iscrizione.
Espanol :
Trae tus juegos favoritos, toma algo y comparte una comida, intercambia regalos, baila y canta.
Inscripción obligatoria.
