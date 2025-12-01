Noël ensemble

Rue du Puits Salé, Lons-le-Saunier, Jura

Début : 2025-12-24 15:00:00

fin : 2025-12-24 22:00:00

2025-12-24

Ne restez pas seul(e)

15h 19h spectacles animations jeux coopératifs goûter et passage du Père Noël

19h dîner solidaire offert à 19h .

Rue du Puits Salé Puits salé Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 54 72 16 noel.ensemble.asso@gmail.com

