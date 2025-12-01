Noël ensemble Rue du Puits Salé Lons-le-Saunier
Noël ensemble Rue du Puits Salé Lons-le-Saunier mercredi 24 décembre 2025.
Noël ensemble
Rue du Puits Salé Puits salé Lons-le-Saunier Jura
Gratuit
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 22:00:00
2025-12-24
Ne restez pas seul(e)
15h 19h spectacles animations jeux coopératifs goûter et passage du Père Noël
19h dîner solidaire offert à 19h .
Rue du Puits Salé Puits salé Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 54 72 10 noel.ensemble.asso@gmail.com
