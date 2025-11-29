Noël ensemble ! Rignac
Parce que la musique se vit mieux à plusieurs, les élèves des antennes de Rignac et Montbazens se rassemblent pour un concert de Noël haut en couleurs !
Petits et grands musiciens partagent sur scène leur enthousiasme et leur plaisir de jouer ensemble.
Au programme : les classes d’éveil-musical, de flûte traversière et de saxophone.
Samedi 13 décembre à 17h30 à l’Espace André Jarlan à Rignac. Entrée libre, participation libre .
Because music is best enjoyed by many, students from the Rignac and Montbazens branches are getting together for a colourful Christmas concert!
