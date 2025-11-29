Noël ensemble !

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Parce que la musique se vit mieux à plusieurs, les élèves des antennes de Rignac et Montbazens se rassemblent pour un concert de Noël haut en couleurs !

Petits et grands musiciens partagent sur scène leur enthousiasme et leur plaisir de jouer ensemble.

Au programme : les classes d’éveil-musical, de flûte traversière et de saxophone.

Samedi 13 décembre à 17h30 à l’Espace André Jarlan à Rignac. Entrée libre, participation libre .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

Because music is best enjoyed by many, students from the Rignac and Montbazens branches are getting together for a colourful Christmas concert!

L’événement Noël ensemble ! Rignac a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)