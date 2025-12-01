Noël est dans la place 3ème édition

Place Saint-Sébastien Nevers Nièvre

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

La magie de Noël s’installe au cœur de Nevers…

Cette année encore, vos commerçants transforment la Place Saint-Sébastien en un véritable village festif où petits et grands pourront partager un moment chaleureux.

Entre musique, gourmandises, rires et créations, Noël est dans la place revient pour une 3ᵉ édition remplie de surprises et d’esprit de fête.

Laissez-vous porter par

– Des animations musicales et un spectacle de danse

– Un espace gourmand aux saveurs de Noël

– La vente de sapins pour préparer votre intérieur

– Des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination (dessin, maquillage, couronnes…)

Un rendez-vous convivial, familial et local, pensé pour célébrer ensemble la période la plus lumineuse de l’année samedi 13 décembre de 10h à 19h, Place Saint-Sébastien à Nevers .

commerce@ville-nevers.fr

