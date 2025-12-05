NOEL est dans la Place Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles

NOEL est dans la Place

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Place Laugier de Monblan Avenue de la vallée des Baux Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

La Mairie et l’Association des Commerçants de Maussane les Alpilles organisent un marché de Noël du 05 au 07 décembre.

Noël est dans La Place 2025



Le Comité Tourisme et Festivités de Maussane Les Alpilles vous présente du 5 au 7 décembre la magie de Noël dans le village avec des animations pour les enfants, le marché de noël, l’arrivée du père noël, des animations gourmandes, la bénédiction de l’huile nouvelle, une parade féérique et un spectacle pyrotechnique nocturne et plein d’autres surprises !

C’est tout un programme à Maussane Les Alpilles !

Marché de Noël du vendredi 05 au dimanche 07 décembreorganisé par l’association des Commerçants CAPLA ,Producteurs, artisans et restaurateurs locaux



VENDREDI 5 DECEMBRE

17H00 Remise des cadeaux Chasse aux Trésors de l’Office de Tourisme de Maussane les Alpilles

18H30 Cérémonie des Illuminations du village

19H00 Feu d’artifice

20H00 Soirée Disco vin chaud





SAMEDI 6 DECEMBRE

9h00 Concours de Contrée (Café du Centre Maussane)

10H30 à 17H00 Balades à Poney

10H30 à 17H00 Piste de Luge géante

10H00 à 11H00 Atelier Enfant (espace Galerie)

11H00 Parade de Noël A Kind of Magic

11H15 Spectacle A Kind of Magic

12H00 Studio photo du Père Noël (espace Galerie)

15H30 Parade de Noël A Kind of Magic

15H45 Spectacle A Kind of Magic

16H15 à 17H15 Atelier Enfant (Espace Galerie)

17H30 Studio photo du Père Noël (espace Galerie)

18H00 Défilé et Election du plus beau pull moche de Noël

19H00 -23h00 Soirée organisé par l’association des commerçants CAPLA





DIMANCHE 7 DECEMBRE

10H30 à 12H00 Atelier Enfant (espace Galerie)

10H30 à 17H00 Piste de Luge géante

10H30 à 17H00 Jeux géants en bois

10H30 à 13H30 Danses folkloriques (Li Coudelet) + chants Chorales d’Istres

11H00 Messe + Bénédiction de l’Huile Nouvelle

12H00 Dégustation des huiles d’olive par les Moulins de Maussane

12H30 Concours d’aïoli organisé par l’ Ovalive Club des Alpilles XV

14H00 à 17H00 Maquillage

15H à 16H30 Atelier Enfant (espace Galerie)





La magie de noël dans le village avec les illuminations, des animations pour les enfants, l’arrivée du père noël, des animations musicales ou gourmandes, l’arrivée de l’huile nouvelle, des parades lumineuses et un spectacle pyrotechnique nocturne.

Mille et un plaisirs festifs à partager dans une ambiance conviviale et familiale !

Les saveurs de Noël embaument le centre-village d’arômes de chocolat et de vin chauds.

Les commerçants proposent des idées gourmandes pour vos réveillons et des idées cadeaux originales pour choyer vos proches



Pour plus d’information contacter l’ Office de Tourisme de Maussane les Alpilles 04 90 54 23 13 .

Place Laugier de Monblan Avenue de la vallée des Baux Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 23 13

English :

The Mairie and the Association des Commerçants de Maussane les Alpilles are organizing a Christmas market from December 05 to 07.

German :

Das Rathaus und die Association des Commerçants de Maussane les Alpilles organisieren vom 05. bis 07. Dezember einen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

La Mairie e l’Association des Commerçants de Maussane les Alpilles organizzano un mercatino di Natale dal 05 al 07 dicembre.

Espanol :

El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Maussane les Alpilles organizan un mercado navideño del 05 al 07 de diciembre.

