Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes

dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-24

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-24

Des saveurs authentiques, quelques notes de musique et la magie des douze coups de minuit partagez des moments gourmands et festifs dans les restaurants lourdais les 24 et 31 décembre 2025 !

> Restaurant L’Embarcadère 05 62 32 50 59

– Ouvert à partir du 26 décembre midi

– Ouvert le 1ᵉʳ janvier avec menu spécial (informations complémentaires à venir).

> Les 100 culottes 05 67 45 53 56

– Ouvert le 24 midi, menu à la carte

– Fermé les 31 décembre et 1er janvier.

> L’Alexandra by le Bon Sens 09 54 30 26 91

– Ouvert le 31 décembre soir avec menu spécial (informations complémentaires à venir).

> Le Pas-Sage 06 14 86 38 85

– Ouvert pour Noël avec menu spécial (détails dans le document ci-dessous).

Retrouvez aussi tous les restaurants via le lien ci-dessous.

English :

Authentic flavours, a few notes of music and the magic of the stroke of midnight: share gourmet and festive moments in the restaurants of lourd on December 24 and 31, 2025!

> Restaurant L’Embarcadère 05 62 32 50 59

– Open from midday December 26

– Open January 1? with special menu (more information to come).

> Les 100 culottes 05 67 45 53 56

– Open for lunch on 24, à la carte menu

– Closed on December 31 and January 1.

> L’Alexandra by le Bon Sens 09 54 30 26 91

– Open on December 31 evening with special menu (further information to follow).

> Le Pas-Sage 06 14 86 38 85

– Open for Christmas with special menu (details in document below).

You can also find all the restaurants via the link below.

