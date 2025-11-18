Noël et Nouvel An aux Nefs – Le Voyage en hiver Les Nefs des Machines de l’Île Nantes

Noël et Nouvel An aux Nefs – Le Voyage en hiver 20 – 31 décembre Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T10:00:00 – 2025-12-20T19:00:00

Fin : 2025-12-31T21:00:00 – 2025-12-31T23:59:00

Noël aux Nefs du 20 au 28 décembre 2025 de 10h à 19h (Fermé le 25 décembre) :

Cette année encore, des spectacles et animations accueillent petits et grands : des Puces Savantes au Bal à Boby, les spectateurs pourront découvrir les Nefs autrement, certains chemins mèneront jusqu’à une clairière pour des rencontres inattendues, quand d’autres vous guideront vers l’odeur réconfortante du vin chaud ou autres gourmandises.

Des Nefs au Carrousel des Mondes Marins, en passant par la Galerie des Machines, ce sont toutes les Machines de l’île qui célèbrent les fêtes de fin d’année dans une ambiance conviviale.

> Entrée libre et gratuite (sauf Spectacle Cap’ de la Cie L’Enjoliveur en entrée payante)

Nouvel An sous les Nefs le mercredi 31 décembre 2025 de 21h à 0h30 :

Pour la première fois, les Machines de l’île donne rendez-vous pour fêter la Saint-Sylvestre avec un Nouvel An déjanté qui clôturera cette édition 2025 de Noël aux Nefs.

Au programme : Le Bal des Variétistes – Collectif Madame Suzie : Les 26 musiciens du Bal livrent un show déjanté et irrésistiblement drôle, célébrant la musique dans toute sa diversité, des années 80 à aujourd’hui.

> 12 € en prévente / Gratuit moins de 4 ans – sur réservation : reservation.lesmachines-nantes

Découvrez le programme détaillé de Noël et Nouvel An aux Nefs

et le programme complet du Voyage en Hiver

Les Nefs des Machines de l'Île Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44000 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Voyage en hiver

Noël aux Nefs 2022 © David Gallard – LVAN