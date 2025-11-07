Noël et Nouvel An aux Nefs – Le Voyage en hiver Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-24 10:00 – 19:00

Gratuit : non Jeune Public, Tout public, En famille

Noël aux Nefs du 20 au 28 décembre 2025 de 10h à 19h (Fermé le 25 décembre) :Cette année encore, des spectacles et animations accueillent petits et grands : des Puces Savantes au Bal à Boby, les spectateurs pourront découvrir les Nefs autrement, certains chemins mèneront jusqu’à une clairière pour des rencontres inattendues, quand d’autres vous guideront vers l’odeur réconfortante du vin chaud ou autres gourmandises.Des Nefs au Carrousel des Mondes Marins, en passant par la Galerie des Machines, ce sont toutes les Machines de l’île qui célèbrent les fêtes de fin d’année dans une ambiance conviviale.> Entrée libre et gratuite (sauf Spectacle Cap’ de la Cie L’Enjoliveur en entrée payante) Nouvel An sous les Nefs le mercredi 31 décembre 2025 de 21h à 0h30 :Pour la première fois, les Machines de l’île donne rendez-vous pour fêter la Saint-Sylvestre avec un Nouvel An déjanté qui clôturera cette édition 2025 de Noël aux Nefs.Au programme : Le Bal des Variétistes – Collectif Madame Suzie : Les 26 musiciens du Bal livrent un show déjanté et irrésistiblement drôle, célébrant la musique dans toute sa diversité, des années 80 à aujourd’hui.> 12 € en prévente / Gratuit moins de 4 ans – sur réservation : reservation.lesmachines-nantes Découvrez le programme détaillé de Noël et Nouvel An aux Nefset le programme complet du Voyage en Hiver

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/noel-aux-nefs/