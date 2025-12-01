Noël et ses 7 merveilles

5 rue du Vignoble Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-01 10:30:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-04 2025-12-08 2025-12-11 2025-12-15 2025-12-18 2025-12-22 2025-12-29

Le Domaine Baumann-Zirgel propose un parcours initiatique et gourmand à la découverte de l’Alsace et de ses vins bio et en biodynamie. Dégustation de 7 vins et 7 gourmandises.

Le Domaine Baumann-Zirgel propose un parcours initiatique et gourmand à la découverte de l’Alsace et de ses vins bio et en biodynamie.

Dans les profondeurs de la cave, devant 7 foudres centenaires, 7 sapins décorés de 7 artisanats, un clin d’œil aux 7 régions d’Alsace, de leurs coutumes, leur gastronomie et à nos 7 cépages …

Dégustation de 7 vins et 7 gourmandises

Sur réservation minimum 24 h avant.

Pour les groupes sur demande uniquement. .

5 rue du Vignoble Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 40 contact@baumann-zirgel.com

English :

Domaine Baumann-Zirgel offers an introductory gourmet tour of Alsace and its organic and biodynamic wines. Tasting of 7 wines and 7 delicacies.

German :

Die Domaine Baumann-Zirgel bietet einen Einführungs- und Schlemmerparcours zur Entdeckung des Elsass und seiner Bio- und biodynamischen Weine an. Verkostung von 7 Weinen und 7 Leckereien.

Italiano :

Il Domaine Baumann-Zirgel propone un tour gastronomico introduttivo all’Alsazia e ai suoi vini biologici e biodinamici. Degustazione di 7 vini e 7 prelibatezze.

Espanol :

El Domaine Baumann-Zirgel ofrece un recorrido gastronómico introductorio por Alsacia y sus vinos ecológicos y biodinámicos. Degustación de 7 vinos y 7 manjares.

L’événement Noël et ses 7 merveilles Mittelwihr a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr