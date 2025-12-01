Noël féérique à la ferme Ani’May Le May-sur-Èvre
Noël féérique à la ferme Ani’May Le May-sur-Èvre dimanche 21 décembre 2025.
Noël féérique à la ferme Ani’May
La Mongellière Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-23 18:30:00
Date(s) :
2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Faites une pause nature dans la préparation de vos fêtes de fin d’année avec 3 jours d’ouverture exceptionnelle à la Ferme Ani’May! 3 jours pour vous permettre de découvrir tous nos animaux dans leur batiment d’hiver qui s’est paré de ses plus belles décorations pour l’occasion. .
La Mongellière Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 28 04 11 cindy.moal81@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noël féérique à la ferme Ani’May Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme du Choletais