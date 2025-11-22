Noël Féérique Colmar

Noël Féérique

Place Rapp Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-12-31 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-24 2025-12-31

Cette année, la place Rapp se transformera en »Noël Féérique ».

Vous y retrouverez le Carrousel 1900, le plus grand manège de chevaux de bois installé en France.

Pour le bonheur des petits et des grands de nouveaux manèges seront disponibles .

Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

