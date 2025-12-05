Noël féerique Gisors

Noël féerique

Marché de Noël

Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre

Dans le centre-ville

Marché de Noël avec son lot de douceurs, de produits régionaux, d’idées cadeaux et d’artisanat en tout genre, pour toute la famille.

Vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

La Fabrique de Noël

Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre

À la salle Charpillon

Ateliers créatifs par la Maison Mireille Pierson CCAS

Vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Saynète lumineuse

Dans le centre-ville

Préparez-vous à plonger dans la féérie de Noël grâce à la saynète lumineuse, conçue pour captiver le regard des passants et émerveiller petits et grands. Parfaite pour immortaliser de doux moments en famille ou raviver de chaleureux souvenirs, cette installation invite tous les visiteurs à se retrouver et à célébrer ensemble la magie des fêtes de fin d’année.

Patinoire

Du vendredi 19 décembre au dimanche 4 janvier

Dans le centre-ville

Tarifs unique 5 €

Possibilité de privatisation (06 63 38 51 41 animtavil@gmail.com)

Dimanche 21 décembre à partir de 14h

Gala de la patinoire avec de nombreuses animations musicales et artistiques. Vin chaud et pain d’épices offerts.

Le Père Noël et ses mascottes

Déambulation dans la ville

Samedi 20 décembre de 10h à 12h

Venez en famille à la rencontre du Père Noël et de ses mascottes. Vous aurez peut-être la chance d’avoir un gros câlin.

Samedi 20 de 14h à 16h30 et dimanche 21 décembre de 10h à 12h

Ils poseront avec vous sur le traîneau en face de la mairie. L’occasion parfaite de repartir avec une belle photo souvenir offerte par le service communication de la Ville de Gisors.

Animations diverses dans le centre-ville

Concert de Noël de l’École de musique, danse et théâtre,

Mercredi 10 décembre à 19h

À l’église Saint-Gervais-Saint-Protais

Gratuit

Concert de la Société Musicale

Dimanche 21 décembre à 11h30

Sur le marché de Noël

Noël pour tous

Spectacle Miss Poppins à la rescousse du Père Noël

À la salle polyvalente

Dimanche 14 décembre à 11h

Au moment de faire leur lettre au Père Noël, les enfants apprennent une terrible nouvelle le Père Noël ne pourra pas passer cette année. Mais heureusement, Miss Poppins a plus d’un tour dans son sac.

Gratuit

Vélo soupe

Dans le centre-ville

Samedi 20 de 14h à 16h30 et dimanche 21 décembre de 10h à 12h

Taille minimale 110 cm

Cinéma Jour de fête

Du 20 au 24 décembre

Entrées offertes sur quelques séances (se rapporter à la grille dans le programme)

Dans la limite des places disponibles. .

Place des Carmélites Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

