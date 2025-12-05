Noël féerique Gisors
Place des Carmélites Gisors
Vendredi 2025-12-19
2026-01-04
2025-12-19
Marché de Noël
Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre
Dans le centre-ville
Marché de Noël avec son lot de douceurs, de produits régionaux, d’idées cadeaux et d’artisanat en tout genre, pour toute la famille.
Vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h
La Fabrique de Noël
Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre
À la salle Charpillon
Ateliers créatifs par la Maison Mireille Pierson CCAS
Vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h
Saynète lumineuse
Dans le centre-ville
Préparez-vous à plonger dans la féérie de Noël grâce à la saynète lumineuse, conçue pour captiver le regard des passants et émerveiller petits et grands. Parfaite pour immortaliser de doux moments en famille ou raviver de chaleureux souvenirs, cette installation invite tous les visiteurs à se retrouver et à célébrer ensemble la magie des fêtes de fin d’année.
Patinoire
Du vendredi 19 décembre au dimanche 4 janvier
Dans le centre-ville
Tarifs unique 5 €
Possibilité de privatisation (06 63 38 51 41 animtavil@gmail.com)
Dimanche 21 décembre à partir de 14h
Gala de la patinoire avec de nombreuses animations musicales et artistiques. Vin chaud et pain d’épices offerts.
Le Père Noël et ses mascottes
Déambulation dans la ville
Samedi 20 décembre de 10h à 12h
Venez en famille à la rencontre du Père Noël et de ses mascottes. Vous aurez peut-être la chance d’avoir un gros câlin.
Samedi 20 de 14h à 16h30 et dimanche 21 décembre de 10h à 12h
Ils poseront avec vous sur le traîneau en face de la mairie. L’occasion parfaite de repartir avec une belle photo souvenir offerte par le service communication de la Ville de Gisors.
Animations diverses dans le centre-ville
Concert de Noël de l’École de musique, danse et théâtre,
Mercredi 10 décembre à 19h
À l’église Saint-Gervais-Saint-Protais
Gratuit
Concert de la Société Musicale
Dimanche 21 décembre à 11h30
Sur le marché de Noël
Noël pour tous
Spectacle Miss Poppins à la rescousse du Père Noël
À la salle polyvalente
Dimanche 14 décembre à 11h
Au moment de faire leur lettre au Père Noël, les enfants apprennent une terrible nouvelle le Père Noël ne pourra pas passer cette année. Mais heureusement, Miss Poppins a plus d’un tour dans son sac.
Gratuit
Vélo soupe
Dans le centre-ville
Samedi 20 de 14h à 16h30 et dimanche 21 décembre de 10h à 12h
Taille minimale 110 cm
Cinéma Jour de fête
Du 20 au 24 décembre
Entrées offertes sur quelques séances (se rapporter à la grille dans le programme)
Dans la limite des places disponibles. .
Place des Carmélites Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr
